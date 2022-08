Repetiție pentru invadarea Taiwanului? New York Times despre exercițiile militare ale Chinei Dupa ce Nancy Pelosi, președintele Camerei Reprezentanților din SUA, a vizitat Taiwanul, China a lansat trei zile de exerciții militare in jurul insulei, pe care forțele sale le pot folosi pentru a pune o presiune mai mare ca niciodata, perfecționandu-le capacitatea de a impune o blocada, noteaza NY Times . China a spus ca exercițiile, care au inceput joi, vor servi „drept pedeapsa” pentru vizita lui Nancy Pelosi și ca un factor de descurajare a oponenților pretențiilor Beijingului asupra insulei autoguvernate. Dar, mai mult decat atat, cele șase zone de exerciții pe care Armata Populara de Eliberare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

