Stiri pe aceeasi tema

- Doi adulți și un copil au fost raniți in urma unui accident produs in urma cu puțin timp in comuna Adancata. In accident au fost implicate doua autoturisme. Trei persoane, doi adulți și un minor, sunt evaluate de cadrele medicale și paramedicale. Cele trei persoane implicate in accident au fost transportate…

- Luni, 8 mai 2023, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au intervenit pe DJ 107H, pe raza localitații Ighiu, unde a avut loc un accident. Din primele cercetari, a rezultat ca un barbat de 46 de ani din comuna Intregalde, in timp ce conducea un autoturism, a intrat in coliziune…

- Consultech Industrial Supplies susține invațamantul superior tehnic din Romania, contribuind la formarea specialiștilor din domeniul instalațiilor industriale in centre universitare de elita, capabile sa dezvolte și sa inoveze, pentru a ridica permanent calitatea și relevanța actului educațional. In…

- „Asigura-te ca ajungi acasa. Traverseaza corect!”. Campanie de educație rutiera pentru pietoni. Recomandarile polițiștilor In perioada 24 aprilie – 28 aprilie 2023, politistii Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, in colaborare cu Societatea de Transport Public SA Alba…

- La data de 18 martie orele 18.15, polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurala Marginea, fiind in exercitarea atribuțiilor de serviciu și desfașurand activitați pe linie rutiera, au efectuat semnal regulamentar de oprire unui motoscuter ce nu avea aplicate placuțe de inmatriculare și care se deplasa…

- La data de 17 martie in jurul orelor 13.55, un minor in varsta de 13 ani, din Burla se deplasa in calitate de biciclist, pe DC neclasificat, pe raza comunei avand direcția de deplasare dinspre Iaslovaț catre centrul comunei Burla. La un moment dat, intr-o curba la dreapta, biciclistul a intrat in…

- Vineri in jurul orelor 14:00, un barbat din Dumbraveni in timp ce conducea un moped neinamtriculat, pe strada Nicolae Labiș a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, cazand pe partea carosabila. In urma interogarii bazelor de date s-a constatat faptul ca barbatul nu deține permis de conducere…

- In ziua de 9 martie orele 13.20, in timp ce conducea autoturismul pe DN 177 in localitatea Manastirea Humorului, un localnic de 23 de ani a surprins și accidentat un minor de 12 ani, angajat in traversarea strazii prin loc nepermis. Din impact a rezultat ranirea pietonului, care a fost transportat…