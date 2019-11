Stiri pe aceeasi tema

- Tarifele de manopera ale service-urilor auto care presteaza reparatii pe polite RCA in urma unor evenimente rutiere ar putea fi plafonate daca un proiect de modificare a Legii privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto va fi aprobat in Parlament.

- Prevedere se regasește intr-o propunere legislativa depusa la Senat, scrie dcnews.ro. Conform textului, șoferii vor primi mai repede o mașina ce o va inlocui pe cea avariata, adica in cel mult o zi lucratoare de la data depunerii solicitarii. Citeste si Sute de masini care circula pe strazile…

- O contributie romaneasca de 60% in capitalul investit in industria alimentara bazata pe o materie prima autohtona ar aduce de doua ori mai multa valoare bruta adaugata comparativ cu industria auto romaneasca, la fiecare euro investit, se arata la capitolul "Agricultura si dezvoltare rurala", in programul…

- Numarul de straini care muncesc in Romania, ar putea fi suplimentat Foto arhiva Ministerul Muncii propune suplimentarea cu 30.000 a numarului de persoane din afara Uniunii Europene care vor avea dreptul sa lucreze în România anul viitor, potrivit unui proiect de hotarâre de guvern…

- ​Costurile pe care le au angajatorii români cu salariații au crescut în trimestrul al doilea în toate domeniile economice, arata un comunicat transmis marți de Institutul Național de Statistica. Fața de primul trimestru, cel mai mult s-au ”scumpit” angajații din productie…

- Compania Nissan recheama in service peste 1,2 milioane de masini din Statele Unite. Constructorul japonez de autoturisme spune ca a apelat la acesta masura din cauza unei defectiuni a camerei video instalata in spatele masinii.

- Costul orar cu forta de munca, un indicator al poverii salariale pentru angajatori, a crescut anul trecut cu 14,1%, comparativ cu anul anterior, pana la 4.573 lei pe salariat, cele mai mari cresteri fiind inregistrate in sanatate si asistenta sociala, arata datele publicate, joi, de Institutul National…

- A fost adoptat proiectul care elimina ștampila din administrația publica/ Violeta Raduț: “Se mai elimina o etapa din birocratizarea excesiva a instituțiilor publice” in Politic / on 12/09/2019 at 09:54 / Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, 11 septembrie, in calitate de for decizional,…