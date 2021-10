Stiri pe aceeasi tema

- A fost alerta in dimineața de luni, in Sectorul 2 al Capitalei, dupa ce un bagaj a fost depistat intr-o stație de tramvai. Oamenii au sunat la 112 și au fost luate masuri in cel mai scurt timp. La fața locului s-au deplasat forțe de intervenție, insa dupa analiza bagajului suspect nu s-au depistat „elemente…

- A fost alerta in dimineața de luni, in Sectorul 2 al Capitalei, dupa ce un bagaj a fost depistat intr-o stație de tramvai. Oamenii au sunat la 112 și au fost luate masuri in cel mai scurt timp.

- Verificarile intarziate ale municipalitații au scos la iveala faptul ca firma care efectueaza lucrarile de demolare a unui restaurant din sectorul Rascani al Capitalei nu are autorizație care i-ar permite acest lucru.

- Un accident rutier a avut loc loc astazi in Capitala. Potrivit informațiilor, acesta a avut loc pe șoseaua Balcani, din sectorul Buiucani al Capitalei. Din imaginile surprinse de un martor se observa ca mașina a deparat de pe traseu și s-a rasturnat.

- Lucrarile de amenajare a unui scuar din sectorul Rișcani al capitalei, str. Circului 16 au demarat. Potrivit primarului general Ion Ceban, scuarul va fi amenajat peste „scheletul” din beton existent, construit anterior ilegal, despre care s-a vorbit foarte mult. „Terenul a fost de curind intors de municipalitate,…

- Un accident grav s-a produs dimineața pe strada Sarmisegetusa din sectorul Buiucani al Capitalei. Potrivit informațiilor, o mașina care aparține unei companiei de taxi s-a ciocnit violent cu un vehicul.

- O parcare auto cu 40 de locuri va fi amenajata in preajma Parcului „Alunelul” din sectorul Buiucani al Capitalei. Lucrarile vor dura o saptamana, iar cheltuielile sunt suportate de municipalitate, informeaza Primaria Municipiului Chișinau.

- In perioada 5-7 august va fi sistata parțial circulația transportului la intersecția strazilor Ion Creanga – Calea Ieșilor. Anunțul a fost facut de Poliția R. Moldova, transmite noi.md cu referire la Știri.md. Potrivit comunicatului remis, la 8 august va fi sistata total circulația transportului in…