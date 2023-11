Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, spune ca parlamentarii USR spun ca marea este mare problema cu drogurile, dar cer in Legislativ legi pentru legalizarea consumului de droguri: „V-ați trezit dupa Vama Veche și ați mirosit ca este o tema electorala, dar nu aveți onestitatea sa o faceți corect”.”Ați…

- Catalin Predoiu, ministrul de Interne, a transmis un mesaj de condoleante dupa moartea a doi pompieri. Unul dintre cei doi pompieri este Bogdan Puscoi, ofiterul care a retras autorizatia statiei GPL din Crevedia si care a murit intr-un accident ciudat la

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, cere, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, o noua atitudine bazata pe responsabilitate, angajament si loialitate fata de munca, profesie, lege si cetatean din partea fiecarui politist.

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu a anuntat luni in urma finalizarii anchetei Corpului de Control al ministerului privind accidentul din localitatea 2 Mai, analiza posibilitatii testarii antidrog a elevilor de catre personal medical, in scoli, in daca manifesta vizibil comportament caracteristic…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a anunțat luni, intr-o declarație de presa la sediul ministerului, ca șeful Poliției Constanța și-a dat demisia din funcție in urma evenimentelor care au condus la accidentul din 2 Mai, atunci cand tanarul aflat drogat la volan și care a omorat doi tineri si a…

- Catalin Predoiu, ministrul de Interne, a prezentat luni seara raportul Corpului de Control in ceea ce privește intervenția polițiștilor in cazul accidentului din 2 Mai, care a avut loc in data de 19 august. Un șofer sub influența drogurilor a ucis doua persoane și a ranit alte trei.

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat duminica la Crevedia ca in urmatoarea perioada vor fi dispuse controale la toate statiile de carburanti si GPL din tara iar in cazul in care vor fi constatate neconformitati de natura a pune in pericol vieti omenesti, unitatile respective vor fi inchise. Prim-ministrul…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a declarat joi ca vizita pe care a facut-o la Viena si intalnirea cu omologul sau austriac, Gerhard Karner, erau absolut necesare."Sunt doua aspecte aici. Una este vizita in sine, a doua este problema Schengen. Vizita in sine era absolut necesara, intalnirea…