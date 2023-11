Renumit atlet, medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice de la Tokyo a fost prins dopat

Stiri pe aceeasi tema

- Atletul jamaican Ronald Levy (31 de ani), medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice din 2021 la proba de 110 metri garduri, a fost prins dopat, in urma unui control efectuat in țara natala la inceputul lunii octombrie. La inceputul lunii trecute, Ronald Levy a fost supus unui control antidoping in Kingston,…

- Barca Romaniei de 4 vasle masculin a obținut sambata biletul pentru Jocurile Olimpice de la Paris 2024, o premiera in aceasta proba realizata de Marian Enache, Ioan Prundeanu, Andrei Cornea și Mihai Chiruța Anul trecut bifau doua performanțe pentru prima data in proba de 4 vasle masculin: medalie la…

- REȘIȚA – La Campionatul Balcanic destinat cadeților, Cristian Ionescu a venit al treilea in proba de 110 metri garduri. Ghinion a avut un alt reșițean, Razvan Stanciu, care la 100 metri plat a ratat podiumul pentru doar o sutime! „Sportivul Cristian Ionescu, legitimat la Clubul Sportiv Școlar Reșița,…

- Canoistul Serghei Tarnovschi s-a intors in țara cu medalia de bronz cucerita la Campionatele Mondiale de caiac-canoe de la Duisburg, Germania, dar și cu biletul de calificare la Jocurile Olimpice de la Paris 2024. Sportivul a fost intimpinat pe Aeroportul Internațional Chișinau de Secretarul de Stat…

- Valentin Gheorghe este noul jucator al FC Universitatea Cluj. Clubul ardelean a ajuns la un acord cu fotbalistul cu peste 130 de prezente in Superliga, fost component al Nationalei Romaniei la Jocurile Olimpice de la Tokyo (2021), potrivit news.ro.Noul mijlocas al ”Sepcilor rosii” a debutat la nivelul…

- Atletul ugandez Joshua Cheptegei, medaliat cu aur la 10.000 m duminica, a anuntat, joi, pe retelele de socializare, ca se retrage din proba de 5.000 m de la Campionatele Mondiale de la Budapesta din cauza unei accidentari la un picior, informeaza AFP, potrivit Agerpres."Mi-ar fi placut sa concurez…

- Britanicul Alex Yee a castigat, vineri la Paris, proba test de triatlon in vederea Jocurilor Olimpice de vara din 2024, cu mai putin de un an inaintea competitiei din capitala Frantei, pe un traseu identic cu cel care va fi propus pe 31 iulie anul viitor, cu o proba de inot in fluviul Sena, informeaza…

- Fanii sunt acum cu ochii pe David Popovici. Avea doar 17 ani cand a caștigat doua medalii de aur la Campionatele Mondiale și doua la Campionatele Europene, iar „daca nu-și taia unghiile” prindea podiumul in finala de la 200 de metri de la Jocurile Olimpice, in anul 2021, la Tokyo. Natația romaneasca…