- Cresterea brusca sau tocmai, scaderea, gradelor din termometru in perioade scurte de timp ne-a afectat tuturor viata in aceasta primavara. Diferentele de 15, 20 de grade in mai putin de 2 zile creeaza reale probleme de adaptare organismului nostru.

- Valul de frig a adus sute de apeluri și sesizari privind berzele albe aflate in pericol. Cel mai clar semn ca barza are nevoie de ajutor este atunci cand se apropie de oameni. Daca o barza coboara din cuib, pe strada, este clar ca are nevoie de hrana. Daca nu mai fuge de om, are nevoie de ajutor. Cum…

- Ziua mondiala a meteorologiei este sarbatorita de peste cinci decenii pe 23 martie. A ajuns o traditie ca in fiecare an, de Ziua mondiala a meteorologiei, WMO sa propuna spre dezbatere o tema de interes universal, pentru toate cele 191 state si teritorii membre.

- „Daca crezi ca economia este mai importanta decat mediul inconjurator incearca sa iți numeri banii ținandu-ți respirația.“ Iata o tema de meditație cel puțin interesanta in contextul in care țarile din intreaga lume se confrunta cu seceta, inundații, fenomenele naturale sunt mai intense și mai frecvente,…

- Ambasada Germaniei la Bucuresti si Asociatia Environ organizeaza, in 22 martie, la World Trade Center din Bucuresti, Sala „New York Auditorium”, o conferinta despre schimbarile climatice si protectia climei, in special pe plan local. Dupa o introducere despre stadiul modificarilor climatice facuta de…

- Sa vanezi fulgi de zapada nu e atat de ușor cum pare la prima vedere. Mai ales daca trebuie sa ii prinzi in scop științific. Ceea ce presupune sa ii izolezi unul cate unul, pentru a-i pune sub microscop și a-i fotografia.

- Riscurile de mediu, respectiv fenomenele meteo extreme, determinate de schimbarile climatice, sunt cele mai mari intre cele 30 de tipuri de risc la nivel global, conform The Global Risk Report 2018, publicat de World Economic Forum (WEF) . WEF a inceput, luni, la Davos, Elveția. In plus, 2018 va fi…

- Presedintele american, Donald Trump ar fi dispus sa semneze Acordul de la Paris privind schimbarile climatice, numai daca include modificari importante, potrivit extraselor dintr-un interviu care urmeaza sa fie difuzat duminica de postul britanic de televiziune ITV, relateaza AFP,