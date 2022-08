Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, afirma ca nu va astepta modificarea Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR) pentru a face investitii in sistemul de irigatii din Romania, mai ales ca exista o lege si fonduri bugetare prevazute in acest sens, dar va aborda acest subiect la Comisia Europeana…

- Unele dintre jaloanele din Planul Național de Redresare și Reziliența nu pot fi realizate din scurt, ci trebuie pregatite din timp, in caz contrar existand pericolul unui blocaj al PNRR, transmite Cristian Ghinea, coordonator de politici publice al USR și fost ministru al Investițiilor și Proiectelor…

- Ministrul PNL al Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a declarat la Antena 3 ca impozitarea progresiva, ceruta insistent de PSD, poate fi o varianta oportuna, daca se aplica proprietatilor deținute de oameni.„Cu impozitul progresiv? Depinde, daca e sa discutam de o politica fiscala la nivel de tara si…

- Discutiile privind introducerea capitolului referitor la irigatii in PNRR se impun din cauza crizei alimentare de la nivel mondial pe care o poate genera razboiul din Ucraina. Introducerea irigatiilor in PNRR este sustinuta in egala masura de PNL si de PSD. Un alt subiect pentru care se doreste renegocierea…

- Romania ar putea incasa 3 miliarde de euro de la Comisia Europeana (CE), in baza cererii de plata numarul 1 din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), transmisa la finele lunii mai, a declarat, marti, la Parlament, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Ioan Bolos.

- Guvernul Romaniei a aprobat joi ultimul document necesar astfel incat cererea de plata numarul 1, cu termen pe data de 31 mai 2022, sa fie transmisa la Comisia Europeana, a anuntat, joi, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, in briefingul sustinut la finalul sedintei de Guvern.…

- Romania pregatește in prezent prima cerere de plata de 3 miliarde de euro pentru Programul Național Redresare și Reziliența (PNRR), iar pentru a o depune trebuie indeplinite trei condiții a declarat luni Marcel Boloș, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), la finalul ședinței de Guvern.…