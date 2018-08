Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 40 de persoane și-au pierdut viața dupa prabușirea segmentului suspendat al Autostrazii A10 din Italia, in apropierea orașului Genova, conform celui mai recent bilanț anunțat de autoritațile...

- Un roman a fost identificat printre persoanele decedate dupa prabusirea unui segment suspendat al Autostrazii A10 din Italia, in apropierea orasului Genova, anunța Ministerul Afacerilor Externe (MAE), care precizeaza ca operațiunile de scoatere a victimelor de sub daramaturi sunt in derulare. „Conform…

- Cel puțin 1.500 de migranți au murit in anul 2018 incercand sa traverseze Marea Mediterana, ruta dintre Libia și Italia fiind cea mai periculoasa, potrivit unui raport elaborat de Agenția ONU pentru Migranți, scrie Mediafax citand Reuters.

- Sunt ca niște țanțari silențioși pe care nu-i observi decat dupa ce te-au ințepat deja. Tot dam peste insectele astea enervante de cateva veri incoace și ne intrebam ce sunt, de unde vin și de ce ne pișca. Le recunoști dupa petele negre care le confera textura animal print, de unde provine și denumirea…

- Grupul Mediaset, care detine in exclusivitate pentru Italia drepturile TV ale Cupei Mondiale de fotbal 2018, a afirmat ca audienta atinge un nivel record, desi Squadra Azzurra nu este calificata la turneul final din Rusia, scrie AFP. "Mondialul de fotbal inregistreaza cele mai bune audiente din ultimii…

- Un accident groaznic a avut loc in acaeastE dimineatE pe autostrada A4 Milano - Vene:ia. O persoanE a murit, in urma unui impact devastator. O camionetE inmatriculatE in Romania a efectuat o manevrE gre"itE "i s-a ciocnit puternic cu un TIR.

- Un accident rutier in urma caruia o persoana și-a pierdut viața a avut loc in aceasta dimineața, in jurul orei 7:30, pe autostrada A4 Milano-Veneția. Victima se presupune a fi de naționalitate romana, informeaza Il Gazzettino, potrivit rotalianul.com.Pe autostrada din direcția lagunei venețiene,…

- Consulatul General al Republicii Moldova la Milano informeaza ca la data de 9 iunie curent, reprezentantii misiunii consulare vor efectua o deplasare de serviciu in orașul Torino, Italia, in vederea prestarii serviciilor consulare.