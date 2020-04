Renault va relua gradual productia in Franta Grupul auto Renault a anuntat miercuri ca va relua productia la trei fabrici din Franta, la un nivel limitat, transmite DPA.



In martie, compania a inchis cele 12 uzine din Franta, unde lucreaza 18.000 de angajati, din cauza pandemiei de coronavirus (COVID-19).



Un purtator de cuvant al producatorului auto francez a informat ca reluarea productiei "va fi foarte, foarte graduala", si strict in linie cu cerintele de sanatate stabilite de autoritati. Mai multe unitati vor fi redeschise in urmatoarele saptamani, a precizat purtatorul de cuvant.



