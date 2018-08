Stiri pe aceeasi tema

- Cozmin Gușa susține ca intervenția in forța a jandarmilor la protestul din 10 august este rezultatul unui plan coordonat de Florian Coldea, in sprijinul lui Liviu Dragnea, la Scroviștea. De asemenea, consultantul susține ca Razvan Paraschiv, colonel al Jandarmieriei romane, este un vechi colaborator…

- Formula 1 incearca sa atraga tinerii spre motorsport prin intermediul unei competiții numite F1 in Schools care pune la incercare abilitațile și creativitatea acestora. Ediția din acest an are loc in Singapore in perioada 9 - 14 septembrie și aliniaza la start inclusiv o echipa din Romania sprijinita…

- ・ Renault investește in viitor si declina pasiunea pentru Formula 1, contribuind la formarea de noi talente in spiritul performanței si competitivitații ・ F1 in schools este o competiție internaționala multidisciplinara destinata elevilor intre 9 și 19 ani, care trebuie sa construiasca mașini de tip…

- Aflata de luni la Struga, in Macedonia, pentru cel de al doilea stagiu extern al verii, echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta sustine astazi primul meci din cadrul turneului gazduit de orasul turistic situat pe malul lacului Ohrid. Formatia pregatita de Zvonko Sundovski si Marko Isakovic…

- Echipa Malaxa din București reprezinta anul acesta Romania la Competiția F1 in Schools, singura competiție internaționala multidisciplinara susținuta de comunitatea de Formula 1 și partenerii sai. Provocarea principala a competiției o reprezinta proiectarea și realizarea unei mașini de curse de tipul…

- Copiii din centrele de plasament din Timiș vor participa la o competiție sportiva la Gavojdia, dotata cu „Cupa 1 Iunie”. Competiția, aflata la cea de-a XX-a ediție, va avea loc joi, 31 mai, fiind organizata de Centrul de Plasament Gavojdia. Cum anul acesta copiii vor avea posibilitatea…

- Opt concurenți din Romania, Ungaria, Cehia și Slovacia participa la cea de-a 13-a ediție a „The Strongest Men”. Competiția oamenilor puternici se desfașoara in Piața Libertații, langa Catedrala Romano-Catolica. Concurenții au de trecut un numar de cinci probe: tractarea unui camion de 10 tone; ridicarea…

- In cadrul ediției din acest an al „Zilelor Orasului” Satu Mare, organizatorii au inclus o activitate sportiva inedita la care pot participa toți membrii familiei, cu mic, cu mare. Competitia va avea loc duminica, 27 mai, la ora 11.00. Echipele vor porni pe de pe platoul din Piața 25 Octombrie, vor traversa…