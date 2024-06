In memoriam Constantin Dinischiotu, bucuresteanul care a adunat 11 ani de regie a spectacolelor teatrului din Constanta. Era adeptul ferm al slujirii publicului cu orice pret

Stiri pe aceeasi tema

- Cu un an inainte de terminarea studiilor, Alexandru Mereuta deja incepea sa profeseze in materie de actorie. Din 1951 si pana in 1955, el a jucat la Teatrul Tineretului Bucuresti si ulterior, pana in 1960, a fost actor la Teatrul "V.I. Popa" Barlad. Pe acesta din urma l a si condus intre 1959 ndash;…

- Sambata, 25 mai 2024, la ora 19:00, in Sala Teatrului National de Opera si Balet "Oleg Danovski" se va desfasura spectacolul de opera "Don Giovanni", de Wolfgang Amadeus Mozart. Regia artistica: BEATRICE RANCEAScenografia: CONSTANTIN CIUBOTARIUCostume: DOINA LEVINTZA Solisti DOMINIC CRISTEA ndash; Bucuresti,…

- In 2003, in memoria sa, au fost realizate un catalog si o expozitie retrospectiva, cu gravura alb negru si color, de care s a ingrijit Ibrahima Keita, de la Muzeul de Arta Tulcea Stefan Iacobescu este originar din Bucuresti, data nasterii fiind 2 aprilie 1937. A devenit o personalitate remarcabila a…

- Prin dispozitia presedinrelui CJC a fost aprobat rezultatul evaluarii finale a managementului directorului general manager la Teatrul de Stat Constanta, pentru perioada septembrie 2019 ndash; aprilie 2024, cu nota finala 10, reprezentand: prima etapa a evaluarii analizarea raportului de activitate nota…

- Reamintim ca incepand cu anul 2022, spectacolele Teatrului de Stat Constanta se joaca pe scena Salii Studio Teatrul de Stat Constanta a incheiat stagiunea 2023 ndash; 2024 odata cu avanpremiera spectacolului "Casa Bernardei Alba". Reprezentantii institutiei au transmis ca in lunile mai si iunie, actorii…

- Acesta este al patrulea an consecutiv in care pe lista nominalizarilor se regaseste si Teatrul de Stat Constanta, distinctie facuta posibila la editia curenta de actorii Ramona Niculae si Stefan Mihai Cea de a 32 a editie a Galei Premiilor UNITER va avea loc luni, 27 mai 2024, la Teatrul National "I.L…

- Florin Piersic, operat de urgența ieri, la Spitalul Militar din Cluj Napoca! Marele actor, care a implinit la inceputul anului 88 de ani, a ajuns pe mana medicilor clujeni dupa ce a avut dureri mari la unu din genunchi. Problema a aparut la inceputul lunii trecute, iar, dupa ultimul sau spectacol, ce…

- Astazi, Mihai Sorin Vasilescu serbeaza cea de a 69 a aniversare. Nascut la Bucuresti, el si a petrecut peste 40 de ani de viata in culisele si pe scena teatrului. Este absolvent al Institutului de Arta Teatrala si Cinematografica "I.L. Caragiale" din Bucuresti. Debutul ca actor a fost consemnat la Teatrul…