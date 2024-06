citesteDobrogea: Cetatea medievala Enisala

Un nou magazin Kaufland se deschide joi, in judetul Constanta! Iata unde

Kaufland Romania isi consolideaza prezenta in sudul litoralului prin deschiderea celui de al doilea magazin in municipiul Mangalia. Prin aceasta investitie, compania creeaza 70 de noi locuri de munca in economia locala si atinge pragul de 180 de magazine in… [citeste mai departe]