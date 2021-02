Renault şi Stellantis suspendă producţia de vehicule la mai multe fabrici, din cauza deficitului de semiconductori la nivel mondial Producatori auto din intreaga lume au fost afectati de deficitul de cipuri utilizati la controlul motorului si in sistemele de asistenta pentru soferi, care provin in mare parte din Asia, in special din Taiwan. Criza de COVID-19 a determinat cresterea cererii de cipuri utilizate in electronice, cum ar fi laptopuri si telefoane, iar producatorii se lupta sa tina pasul, unii furnizori chinezi fiind, de asemenea, afectati de sanctiunile SUA impuse de fosta administratie Trump. Renault suspenda productia la o singura fabrica din Franta si la alte doua uzine, in Maroc si Romania, saptamana viitoare,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Constructorii auto Renault si Stellantis au anuntat vineri ca vor suspenda productia de automobile la mai multe uzine din cauza deficitului mondial de semiconductori, transmite Reuters, potrivit AGERPRES. Un purtator de cuvant de la Renault a precizat ca, in cursul saptamanii viitoare, grupul va suspenda…

