Stiri pe aceeasi tema

- Schimbari importante urmeaza sa aiba loc la Dacia! Conducerea vrea ca fabrica de motoare și cutii de viteze a Dacia sa fie separata de producție, iar 40% dintre acțiuni se pare ca vor ajunge la chinezii de la compania Geely. Renault urmeaza sa dețina tot 40% din fabrica respectiva, iar restul de 20%…

- Liderul de la Biejing, Xi Jinping, ar deveni „culpabil” pentru toti chinezii daca ar ataca Taiwanul si nu ar castiga un razboi, in contextul in care s-ar confrunta cu sanctiuni internationale si izolare diplomatica, a considerat joi un inalt oficial de securitate de la Taipei.

- In luna septembrie 2022, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu +9.6% fața de septembrie 2021, atingandu-se un nivel de 787.870 unitați. Pe primele noua luni din 2022: – au fost inmatriculate 6.784.318 unitați, o scadere cu -9.9% fața de perioada similara din 2021. – au…

- In 2022, Salonul Auto de la Paris va avea loc in perioada 17 - 23 octombrie. Grupul Renault va fi prezent la evenimentul de casa cu toate marcile de sub umbrela sa, inclusiv Dacia, Alpine și Mobilize. La standul Renault de la Paris va fi prezent noul Renault 4, reinterpretarea moderna a modelului clasic,…

- In urma cu doar cateva zile, a aparut informația ca Geely, producatorul chinez de mașini, va deveni acționar al diviziei de motoare termice Renault, numita Horse. Tot acolo a fost menționat și un grup petrolier, care ar urma sa dețina 20% din acțiunile diviziei. Acum, potrivit agenției de presa Reuters,…

- Renault ia in considerare scindarea in doua companii, una pentru mașini electrice și una pentru motoare termice, iar la aceasta din urma sunt planuri ca in acționariat sa fie primita una dintre cele mai valoroase companii din lume: gigantul petrolier saudit Aramco. In acționariatul diviziei de motoare…

- Mai devreme in acest an, Grupul Renault a anunțat crearea a doua divizii noi cu privire la motoare. Prima divizie este dedicata motoarelor electrice, numita Ampere. Cea de-a doua se concentreaza exclusiv asupra propulsoarelor convenționale, cu ardere interna. Din aceasta divizie, numita Horse, face…

- Dupa mai multe luni și chiar ani de zvonuri, Audi a anunțat oficial ca va participa in Formula 1 incepand din 2026. Deși anunțul este unul grandios, constructorul german nu iși va crea o echipa, ci va deveni un nou furnizor de motoare pentru echipele de Formula 1. Audi va deveni, astfel, al cincilea…