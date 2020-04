Stiri pe aceeasi tema

- Conform datelor publicate, miercuri, de catre Comitetul Constructorilor Francezi de Automobile (CCFA), numarul inmatricularilor de autoturisme noi Dacia in Franta a inregistrat in martie o scadere de 80,4% in ritm anual, la 3.107 de unitati.Scaderea a fost determinata de masurile de izolare adoptate…

- Un purtator de cuvant al companiei a declarat faptul ca trebuie adaptat timpul de lucru al cobolatorilor. "La doua saptamani dupa oprirea activitatii industriale si comerciale, trebuie sa adaptam timpul de lucru al colaboratorilor", a declarat un purtator de cuvant al grupului Renault.…

- Proprietarul Dacia a inchis toate fabricile din lume, cu exceptia celor din China si Coreea de Sud. In Romania a trimis 13.500 de angajati in somaj tehnic Producatorul auto francez Renault a anuntat ca productia tuturor fabricilor sale din intreaga lume, cu exceptia celor din China si Coreea de Sud,…

- COVID-19. "Grupul Renault a decis sa-si opreasca activitatea industriala in Spania pe durata starii de urgenta. Aceasta decizie a fost comunicata ieri sindicatelor", se arata intr-un comunicat al companiei. Luni, Renault a decis sa opreasca productia la toate facilitatile industriale din Franta,…

- Vanzarile de autoturisme in Germania au scazut cu 11% in februarie, la 239.943 de unitati, in timp ce Dacia a raportat un declin de 36,6%, la 3.708 vehicule, arata datele Autoritatii Federale din domeniul Transporturilor (KBA), transmite Automotive News, informeaza AGERPRES . Brandurile Renault si Ford…

- Groupe Renault Romania are un nou Director de Comunicare și Responsabilitate Sociala: Cecilia Tudor. Groupe Renault Romania are un nou director Comunicare și Responsabilitate Sociala Corporativa. Cecilia Tudor preia aceasta funcție, devenind totodata și membru al comitetului de management de țara al…

- Agentia de evaluare financiara Moody's a coborat, marti, cu o treapta, de la "Baa3" la "Ba1", ratingul atribuit Renault, la categoria "junk" (nerecomandat pentru investitii), cu perspectiva stabila, dupa ce anul trecut producatorul auto francez a inregistrat primele pierderi din ultimii zece ani.…

- Renault anunța primele pierderi din ultimii 10 ani. Proprietarul Dacia nu exclude inchiderea unor fabrici Directorul general interimar de la Renault, Clotilde Delbos, nu a exclus vineri posibilitatea ca producatorul auto francez sa inchida unele uzine, dupa ce anul trecut a inregistrat primele pierderi…