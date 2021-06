Renault intenționează să electrizeze două treimi din mașinile sale până în 2025 Renault a trimis semnale ca dorește sa-și accelereze planurile EV și acum este clar cat de agresiva va fi strategia companiei. Producatorul francez de automobile se așteapta acum ca 65% din gama sa sa fie electrificata pana in 2025 – potențialul „cel mai verde” mix de mașini din Europa, potrivit companiei, și mult mai bun decat un obiectiv anterior de 30%. Planurile sale se invart in jurul unei game cu 10 mașini electrice noi, inclusiv reborn 5, 4ever (Renault 4 modern) și Megane EV. Pana la 90 la suta dintre mașinile Renault (care includ Alpine și Dacia) ar trebui sa fie electrice pana in 2030.… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

