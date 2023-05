Stiri pe aceeasi tema

- Starul argentinian Lionel Messi a primit o oferta formala de a semna pentru clubul saudit de fotbal Al-Hilal, a afirmat pentru Reuters, joi, o sursa apropiata de capitanul nationalei Argentinei, campioana mondiala, potrivit Agerpres.Oferta din partea clubului saudit este singura primita de Messi…

- Apollo va plati 30 de dolari pentru fiecare actiune Arconic, reprezentand o prima de 35,6% fata de pretul inregistrat la inchiderea din 27 februarie, cu o zi inainte de aparitia informatiilor privind negocierile. Actiunile Arconic, cu sediul in Pittsburgh, au crescut joicu 27%, pana la 28,75 dolari…

- Producatorul chinez de automobile electrice Nio vrea sa cucereasca o parte din cota de piata a grupului german Volkswagen prin lansarea pe piata europeana a unui model care sa coste mai putin de 30.000 de euro, a declarat presedintele companiei chineze pentru revista Der Spiegel, transmite Reuters,…

- Compania negociaza cu o serie de banci pentru a atrage aceasta suma si s-ar putea ajunge la un acord in acest an, a spus FT, citand persoane care au cunostinta de aceasta problema. Northvolt a strans pana acum miliarde de dolari prin emiterea de obligatiuni pentru a-si finanta investitiile in fabrica,…

- Marcile chineze precum Haval, Chery si Geely reprezinta acum aproape 40% din vanzarile de masini noi ale Rusiei, arata datele agentiei de analiza Autostat si companiei de consultanta PPK, in crestere de la mai putin de 10% in ianuarie-februarie 2022, profitand de oportunitatea lasata de iesirea unor…

- Producatorul german de automobile promoveaza electrificarea productiei sale si intentioneaza sa construiasca o fabrica de baterii in Spania. Griffiths a declarat ca SEAT isi propune, pe termen mediu, sa asambleze 500.000 de masini electrice pe an, la uzina SEAT din Martorell, din apropierea Barcelonei.…

- Volkswagen, impreuna cu alti producatori auto straini, au suspendat operatiunile in Rusia anul trecut, dupa ce tarile occidentale au impus Moscovei sanctiuni fara precedent din cauza conflictului din Ucraina, relateaza Reuters preluat de News.ro.Compania a incercat sa-si vanda activele rusesti, inclusiv…

- Compania cu sediul in Olanda, ale carei marci includ Tiger si Sol, a declarat ca profitul operational va creste in 2023, dar cu un ritm procentual mai lent, de o singtura cifra, de la mediu pana la mare, reflectand economiile continue de costuri, o economie provocatoare si increderea mai scazuta a consumatorilor…