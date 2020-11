RENAULT CLIO E-TECH HYBRID ESTE DISPONIBIL ÎN ROMÂNIA Renault introduce pentru prima data in gama Clio un motor E-TECH Hybrid 140 CP care asigura eficiența maxima și o reacție dinamica de neegalat • Sistemul E-TECH Hybrid beneficiaza de experiența electrica a marcii și este inspirat din tehnologia utilizata in Formula 1 • Noul model vine in 4 versiuni de echipare: ZEN, INTENS, Seria […] Articolul RENAULT CLIO E-TECH HYBRID ESTE DISPONIBIL IN ROMANIA apare prima data in Observator de Argeș . Citeste articolul mai departe pe observatordearges.ro…

Sursa articol si foto: observatordearges.ro

