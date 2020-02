Stiri pe aceeasi tema

- Renault anunța primele pierderi din ultimii 10 ani. Proprietarul Dacia nu exclude inchiderea unor fabrici Directorul general interimar de la Renault, Clotilde Delbos, nu a exclus vineri posibilitatea ca producatorul auto francez sa inchida unele uzine, dupa ce anul trecut a inregistrat primele pierderi…

- Apple a anunțat sambata ca va inchide toate magazinele sale și birourile companiei din China continentala pana pe 9 februarie, dupa ce temerile privind coronavirusul au crescut, numarul morților a depașit 300 de persoane, iar cel al persoanelor infectate a ajuns la 14.000.In timpul saptamanii Apple…

- Vacanta de o saptamana cu prilejul Anului Nou chinezesc a fost extinsa cu inca o saptamana, pana in 9 februarie. Doar angajatii de la birouri din Shenyang vor reincepe luni activitatea, dar vor lucra de acasa, a precizat un purtator de cuvant al producatorului auto german. Acesta nu a dorit sa spuna…

- Politia germana a anuntat duminica faptul ca echipe de genisti au neutralizat sapte bombe din cel de-al Doilea Razboi Mondial pe locul unde va fi ridicata prima fabrica din Europa a producatorului american Tesla, langa Berlin, relateaza AFP. Operatiunea de dezamorsare a decurs "fara probleme", a declarat…

- Tarom va inchide cu pierderi de 190 de milioane de lei in acest an, dar vom solicita un ajutor de salvare de 47 milioane de euro si unul de restructurare de aproximativ 110 milioane de euro, pentru ca ne dorim sa salvam aceasta companie, a declarat, joi seara, ministrul Transporturilor, Infrastructurii…

- "La Tarom lucrurile arata foarte rau, vom inchide cu 190 de milioane de lei pierderi pe acest an si avem disponibili in jur de 20 de milioane de euro in acest moment in cont. Avem rate la Boeing, avem in evaluare achizitia de ATR, pentru ca avem acel memoradum semnat si este clar ca avem nevoie de…

- Electroputere Craiova, candva simbol al industriei romanești, isi inchide productia din decembrie, dupa 70 de ani de activitate. Fabrica, patronata de investitori arabi, are pierderi de milioane de euro, iar in acest an uzina a avut un singur contract. Din 4 sectii cate avea inainte de privatizarea…