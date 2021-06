Curtea Constitutionala a Romaniei a declarat, marti, neconstituționala revocarea lui Renate Weber din functia de Avocat al Poporului. Curtea Constituționala a admis cu unanimitate de voturi sesizarea formulata de Grupurile parlamentare ale Partidului Social Democrat din Senat și din Camera Deputaților și a constatat ca este neconstituționala Hotararea Parlamentului. “Curtea a reținut ca legea care […] The post Renate Weber se intoarce in funcția de Avocat al Poporului. Revocarea ei a fost declarata neconstitutionala appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…