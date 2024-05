Stiri pe aceeasi tema

- Remus Pricopie, rectorul Scolii Nationale de Studii Politice și Administrative (SNSPA), a anuntat ca Emil Boc, fost premier si primarul municipiului Cluj-Napoca, a acceptat invitatia de a se intalnit cu studentii SNSPA.

Rectorul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA), Remus Pricopie, il critica pe secretarul adjunct al NATO, Mircea Geoana,...

- Remus Pricopie, rectorul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA), iși exprima preocuparea fața de comportamentul lui Mircea Geoana, Secretar General Adjunct al NATO, subliniind un mod de comunicare publica pe care il considera inadecvat și impotriva eticii diplomatice.

- Remus Pricopie, rectorul Scolii Nationale de Studii Politice si Administrative (SNSPA), l-a acuzat pe Mircea Geoana, Secretarul General Adjunct al NATO, ca "face lucruri care nu se fac" in ceea ce priveste campania electorala pentru "propria candidatura l

- La 75 de ani de la inființarea NATO, a venit timpul ca mandatul de secretar general sa fie atribuit unui lider aflat “dincolo de Zidul Berlinului”, afirma Remus Pricopie, rectorul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA) din București. Remus Pricopie subliniaza, intr-un interviu…

- Remus Pricopie, rectorul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA), s-a aratat surprins, intr-o postare pe Facebook, de "unii politicieni din opozitie incapabili sa vada jocul geopolitic mai larg si interesul Romaniei", in ceea ce priv

- Remus Pricopie, rectorul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA), a explicat, intr-o postare pe Facebook, ca sondajele de opinie "sunt folosite ṣi ca parte componenta a unui proces de manipulare a opiniei publice".