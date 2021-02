Stiri pe aceeasi tema

- ​Kayserispor, echipa antrenata de Dan Petrescu, a terminat la egalitate, scor 0-0, meciul disputat, sâmbata, pe teren propriu, cu Ankaragucu, în etapa a XXV-a a campionatului TurcieiLa Kayserispor, Cristian Sapunaru a intrat pe teren în minutul 82.Polonezul Michal Pazdan…

- Echipele Bologna si Benevento au incheiat la egalitate, 1-1, meciul de vineri seara, din prologul etapei a 22-a din Serie A, potrivit Agerpres. Gazdele au deschis scorul chiar in minutul 1 al jocului, prin Nicola Sansone, dar oaspetii au egalat si au stabilit scorul final in minutul 60, prin…

- Echipa de fotbal Kayserispor, antrenata de Dan Petrescu, a inregistrat a doua remiza consecutiva in campionatul Turciei, 1-1 duminica pe terenul lui Erzurumspor, intr-un meci din etapa a 24-a. Gazdele au deschis scorul in minutul 28, prin Aatif Chahechouhe, iar sase minute mai tarziu au ramas in inferioritate…

- Fotbalistul echipei Kayserispor, Cristian Sapunaru, a fost eliminat, miercuri, la meciul de pe teren propriu cu formatia Alanyaspor, incheiat la egalitate, scor 1-1, in etapa a XXIII-a a campionatului Turciei, potrivit news.ro. Pentru echipa antrenata de Dan Petrescu a inscris Maglica, in…

- Formatia Caykur Rizespor, antrenata de Marius Sumudica, a remizat, marti, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa Kasimpasa, intr-un meci din etapa a XXIII-a a campionatului Turciei, potrivit news.ro. Pentru Caykur a marcat de Erdogan, in minutul 85, iar pentru Kasimpasa a inscris in minutul…

- Kayserispor, formația pregatita de Dan Petrescu, a câștigat pe terenul celor de la Kasimpasa, scor 1-0, în etapa a 22-a din campionatul Turciei.​Unicul gol al partidei a fost înscris de Demirok, în minutul 90+3.La Kayserispor, Cristian Sapunaru a fost integralist,…