- Echipa de fotbal Unirea Dej a pierdut, scor 0-2, duelul din deplasare cu FC Argeș, din a șasea etapa din Liga 2. Meciul s-a disputat pe Stadionul Orașenesc Mioveni. Gazdele au deschis scorul in minutul 6, cand Milcho Angelov a marcat cu capul, in urma unui corner executat de Radescu de pe partea stanga.…

- De la extaz la agonie! Deși a condus cu 2-0 la pauza, echipa de fotbal Unirea Dej a cedat cu 2-4 partida impotriva Gloriei Buzau, din a cincea etapa din Liga 2. Meciul s-a disputat sambata, cu incepere de la ora 12, pe Stadionul Municipal Dej. Denis Golda a deschis scorul in minutul 17. Varful cu numarul…

- Unirea Dej a fost eliminata din Cupa Romaniei, in urma infrangerii la limita cu CSA Steaua, scor 0-1 (0-0). Partida – care a contat pentru Play-off-ul competiției K.O. – s-a disputat in aceasta dupa-amiaza, cu incepere de la ora 17:30, pe Stadionul Municipal Dej. In minutul 27, Sergiu Ciocan a ratat…

- Echipa de fotbal Unirea Dej a fost “demolata” de CSA Steaua, in a treia etapa din Liga 2. Elevii lui Dacian Nastai au cedat cu 2-6, o infrangere umilitoare pentru formația de pe Valea Someșului. Partida FC Unirea Dej – CSA Steaua a avut loc astazi, de la ora 11:00, pe Stadionul Municipal Dej. Oaspeții…

- Echipa de fotbal Unirea Dej a debutat cu dreptul in noul sezon al Ligii 2, victorie in extremis, 1-0 cu CSM Alexandria. Meciul din prima etapa a Ligii 2 s-a disputat astazi, de la ora 11:00, pe Stadionul Municipal Dej. Unirea a controlat ostilitațile in prima repriza, dar primele ocazii cu adevarat…

- Adam Nemec (37 de ani) a facut 2-0 pentru Voluntari in minutul 79 al deplasarii cu Petrolul. Slovacul a profitat de greșeala portarului Lukas Zima (29 de ani). Ploieștenii s-au autosabotat in duelul cu Voluntari, unul echilibrat pana in minutul 74, cand brazilianul Garutti a vazut al doilea cartonaș…

- In primul amical disputat in aceasta vara, Unirea Dej a invins cu 3-1 (1-0) pe ACS Vulturul Mintiu Gherlii (Liga 4). Partida s-a disputat azi, de la ora 10:30, pe Stadionul Municipal Dej. In minutul 21, Denis Golda – jucator transferat in aceasta vara – a scapat singur cu portarul advers și a fructificat…

- Unirea Dej a anunțat azi, prin intermediul rețelelor de socializare, imprumutul capitanului naționalei U18 a Romaniei. Este vorba despre Victor Stancovici (17 ani, nascut in 2005), de la FCSB. Mijlocașul de picior drept este un obișnuit al loturilor naționale, avand convocari la U15, U16 și U17. In…