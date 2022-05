Stiri pe aceeasi tema

Formatia Dinamo a remizat, vineri seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa UTA Arad, in ultima etapa a play-out-ului Ligii 1 Casa Pariurilor, anunța news.ro.

Directorul sportiv al FCSB, Mihai Stoica, a anuntat, ca meciul cu CFR Cluj, din ultima etapa a play-off-ului a Ligii 1 Casa Pariurilor, va avea loc la Buzau. "Eforturile tuturor celor care ne-au alungat din nou, probabil zambind, din Bucuresti au fost incununate de succes. Prin urmare, meciul in care…

CCA l-a delegat pe arbitrul Sebastian Coltescu la meciul FCSB - FC Voluntari, din etapa a IV-a a play-off-ului Ligii 1 Casa Pariurilor, conform news.ro.

Dinamo a pierdut cu FCU Craiova, scor 1-2, intr-un meci din etapa a 4-a din play-out-ul Ligii 1. Patronul oltenilor, Adrian Mititelu Jr. s-a aratat extrem de bucuros de rezultat. In direct la GSP Live, Mititelu Jr. a subliniat importanța victoriei cu Dinamo, dar a declarat ca nu a fost mulțumit in totalitate…

Cea mai mare ocazie a "marinarilorldquo; i a apartinut lui Jefte Betancor. Etapa a doua din turneul play off al Ligii 1 le a adus fata in fata in aceasta seara, pe terenul central al Academiei Hagi, de la Ovidiu, pe Farul Constanta si pe CFR Cluj, campioana en titre a Romaniei, dar si liderul actual…

Arbitrul Radu Petrescu va conduce la centru meciul CFR Cluj - FC Voluntari, care va avea loc sambata, de la ora 20.30, in prima etapa din play-off-ul Ligii 1 Casa Pariurilor, potrivit news.ro.

FC Arges a remizat, duminica, pe teren propriu, scor 0-0, in meciul cu FC Voluntari, din etapa a XXVIII-a a Ligii 1 Casa Pariurilor, conform news.ro.

CCA a anuntat arbitrii si observatorii delegati la meciurile care se vor disputa, sambata, in etapa a XXVIII-a a Ligii 1 Casa Pariurilor, conform news.ro.