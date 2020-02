Remember 13 februarie 1990 - Presa acum 30 de ani Care erau subiectele zilei in urma cu trei decenii, in 1990? AZI DEMILITARIZARE. Ne intreaba cineva de ce se pune problema demilitarizarii numai in cazul cluburilor sportive si nu si in acela al unor ministere unde epoletii se purtau pe sub haina - externe, comert exterior, turism. Daca nu cumva or mai fi si altele... O intrebare pe adresa domnului ministru STELIAN PINTELIE: SE INTERCEPTEAZA DIN NOU CONVORBIRILE TELEFONICE? "Categoric nu. Din 22 decembrie ascultarea convorbirilor telefonice prin interceptarea lor a devenit imposibila". Sorin ROSCA STANESCU Libertatea pag. 1-a ONU, RO, Dictatura-Democratie,… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol: amosnews.ro

