Stiri pe aceeasi tema

- Tratamentele naturiste pentru arsurile la stomac funcționeaza in cazurile ușoare de reflux gastro-esofagian, atunci cand hiperaciditatea este ocazionala, dar pot fi administrate și concomitant cu tratamentele medicamentoase prescrise de medicul specialist. Iata cateva remedii care te vor ajuta…

- Vrei sa scapi de matreata si nu reusesti? Aceste punctulete mici si albe care iti acopera scalpul si dau un aspect neplacut parului tau pot fi combatute chiar si prin remedii naturiste. Iaurt. Inainte sa te speli pe cap, amesteca un ou cu iaurt si pune-ti compozitia pe scalp. Lasa sa…

- Ceapa este leguma cu cele mai multe proprietati nutritive si asigura organismului o putere antioxidanta mult mai mare dupa consum. Acesta este unul dintre motivele pentru care nutritionistii o recomanda a fi inclusa in dieta zilnica.

- In ultimii ani, tot mai multe cazuri de alergii au fost inregistrate. Potrivit datelor oficiale ale Organizatiei Mondiale a Sanatatii, unul din cinci oameni au, cel putin o data in viata, un episod alergic. Acestea apar, de regula, pe un fond atopic, insa, in general, sistemul imunitar al alergicilor…

- Cornel Șfaițer, managerul general de la Sepsi Sfantu Gheorghe, așteapta un debut cu dreptul al lui Leo Grozavu, noul antrenor al covasnenilor. Adversara va fi Viitorul lui Gica Hagi, in partida care se joaca diseara, de la ora 20:30. - Domnule Șfaițer, Leo Grozavu are parte de un debut de foc, cu Viitorul…

- Un milion de beculețe au fost aprinse vineri seara in Craiova. Inaugurarea iluminatului festiv a marcat startul sarbatorilor de iarna, in centrul orașului fiind deschis și Targul de Craciun, anunța MEDIAFAX.Pe melodia reprezentativa a Baniei, „Oltenia Eterna Terra Nova”, piesa ale carei versuri…

- Faringita reprezinta infectia sau inflamatia faringelui si/sau a amigdalelor. Cauzele bolii sunt in general infectioase, avand fie origine virala, fie bacteriana (in special Streptococul beta hemolitic de grup A).

- Proviziile din camara nu sunt bune doar de pus in mancaruri, ci te pot ajuta si in unele probleme de sanatate. Fie ca te doare stomacul, tusesti, ai febra sau un debut de raceala, exista remedii care se fac foarte usor chiar la tine acasa. Uite cateva dintre ele! Durere de stomac.…