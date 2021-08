RE/MAX România şi-a extins reţeaua cu încă trei birouri, în Timişoara, Cluj-Napoca şi Bucureşti ”RE/MAX Romania, parte a liderului mondial in real-estate si franciza numarul 1 la nivel global pe acest segment, isi extinde reteaua cu cate o unitate in trei dintre cele mai efervescente piete pe plan national: Timisoara, Cluj-Napoca si Bucuresti. In urma lansarii celor mai noi birouri – RE/MAX Ambassadors, RE/MAX Atlas si RE/MAX Exclusive – Timisoara numara in prezent doua unitati RE/MAX, Clujul are sapte birouri sub umbrela companiei, iar Capitala conduce topul cu 18 francize ale brandului”, anunta grupul. RE/MAX Ambassadors este cea mai recent deschisa unitate din Timisoara, avand cinci… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

