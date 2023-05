RE/MAX Romania, parte a liderului mondial in real-estate si franciza numarul 1 la nivel global pe acest segment, a fost multiplu premiata in cadrul celei de-a VIII-a gale Imobiliare.ro Awards, cea mai importanta competiție de recunoaștere a performanțelor in real-estate. Gala de anul acesta a insumat peste 160 de nominalizari pentru trei categorii: „Agenții imobiliare”, […] The post RE/MAX Romania, multiplu premiata in cadrul Galei Imobiliare.ro Awards 2023 first appeared on Suceava News Online .