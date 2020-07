Stiri pe aceeasi tema

- Coalitia condusa de premierul bulgar Boiko Borisov a anuntat joi ca nu va ceda in fata protestelor de strada care cer demisia guvernului, seful executivului cerand in schimb demisia a trei ministri, relateaza agentiile Reuters si EFE, conform Agerpres. Bulgaria a intrat in cea de-a șaptea zi de proteste,…

- Premierul bulgar Boiko Borisov a cerut miercuri demisiiile ministrilor Finantelor, Economiei si Internelor, pe fondul protestelor nationale anti-coruptie care au zguduit Bulgaria in ultima saptamana, transmite Reuters preluat de news.roVezi și: Senatul ii da MEGA-PUTERI lui Raed Arafat prin…

- Borisov, care se afla la putere in Bulgaria aproape neintrerupt din 2009, a anuntat tot miercuri ca va decide pana la sfarsitul acestei saptamani daca cel de-al treilea guvern pe care il conduce va ramane in functie pana la alegerile din primavara anului viitor. Mii de bulgari au cerut demisia premierului…

- Mii de bulgari au iesit din nou ieri in strada ca sa protesteze impotriva coruptiei. Ei au cerut demisia guvernului conservator al prim-ministrului Boiko Borisov.La Sofia, peste 3.000 de persoane au demonstrat timp de cateva ore in fata sediului guvernului, scandand "Mafia" si "Demisia". Protestatarii…

- Presedintele Bulgariei, Rumen Radev, a cerut sambata demisia guvernului, despre care a spus ca are un "caracter mafiot", dupa perchezitii fara precedent la sediul presedintiei ordonate de parchet, acuzat de seful statului ca este instrumentalizat de premierul conservator Boiko Borisov, relateaza AFP.…

- Bulgaria, una dintre destinațiile de vacanța preferate de romani, a anunțat ca prelungește starea de urgenta pana la jumatatea lui iulie din cauza creșterilor semnificative a cazurilor noi de coronavirus dupa relaxarea restricțiilor. Anunțul a fost facut miercuri de ministrul sanatatii, Kiril Ananiev,…

- Restaurantele, barurile si cafenelele din Bulgaria se vor redeschide la intreaga capacitate, incepand de luni, 1 iunie, au anuntat autoritatile de la Sofia. Ministrul Sanatatii, Kiril Ananiev, a emis marti seara un ordin in acest sens, informeaza Reuters.Odata cu localurile de alimentatie publica, de…