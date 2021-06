Relocarea în zonele rurale a devenit un trend major la nivel european în perioada COVID-19 Pe masura ce Europa continua sa traverseze noile realitați provocate de pandemie, piețele imobiliare de pe intregul continent dau semne de continua creștere, potrivit unui studiu RE/MAX Europe, preluat de financialintelligence.ro. Specialiștii anticipeaza o evoluție a mediei de prețuri pentru sectorul mid-to-hight, cu un deficit de stoc in cazul apartamentelor din centrele urbane și al caselor unifamiliale din ambele zone (rural și urban). Conform datelor analizate, incepand cu martie 2020, 30% dintre europeni au luat in considerare relocarea și 40% dintre aceștia vor lua in considerare intrarea… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol: agro-business.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul EUROPAfest - jazz, blues, pop, clasic, care va reuni artisti din 20 de tari, va avea loc in perioada 16 - 24 iulie. "Artisti din 20 de tari - Argentina, Aruba - Insula Caraibe, Azerbaidjan, Australia, Austria, Brazilia, Columbia, Coreea de Sud, Cuba, Elvetia, Finlanda, Franta, Germania, Italia,…

- Compania aeriana Wizz Air a anuntat vineri ca va redeschide gradual 27 de rute operate de pe unele aeroporturi din Romania catre destinatii din noua tari: Germania, Italia, Spania, Elvetia, Marea Britanie, Portugalia, Olanda, Franta si Malta, inclusiv de pe Aeroportul Internațional Timișoara. Zborurile…

- Pe masura ce Europa continua sa traverseze noile realitați provocate de pandemie, piețele imobiliare de pe intregul continent dau semne de continua creștere. Specialiștii anticipeaza o evoluție a mediei de prețuri pentru sectorul mid-to-high, cu un deficit de stoc in cazul apartamentelor din centrele…

- Relocarea in zonele rurale a devenit un trend major in toata Europa in perioada COVID-19, jumatate dintre regiunile chestionate in cadrul unui studiu RE/MAX sugerand ca mulți cumparatori vor sa se mute in acest an, cautand proprietați mai mari și spațiu pentru a gazdui birourile de acasa, arata Mediafax.…

- “Numarul total de bovine la 1 decembrie 2020 fata de 1 decembrie 2019 a scazut cu 0,6%, iar efectivul matca (vaci pentru lapte, bivolite pentru reproductie si juninci pentru reproductie) a crescut cu 0,7%. Numarul total de porcine si efectivul matca (scroafe de prasila) au scazut cu 2,2%, respectiv…

- Magiunul de prune Topoloveni a reusit sa intre pe pietele din 20 de state Foto arhiva Magiunul de prune de Topoloveni a reusit sa intre pe pietele din 20 de state, dupa ce a obtinut certificarea din partea Comisiei Europene cu indicatia geografica protejata. Potrivit unui comunicat, compania…

- Germania si Italia au fost in anul 2020 principalii parteneri comerciali ai Romaniei, atat in ceea ce priveste exporturile cat si importurile de bunuri, arata datele publicate ieri de Eurostat si preluate de Agerpres. In 2020, Germania, prima economie europeana, a fost destinatia spre care s-au indreptat…

- “Suprafata cultivata cu cereale pentru boabe a scazut cu 2,4%, iar productia a scazut cu 37,6%, fata de anul precedent, din cauza secetei pronuntate in principalele perioade de vegetatie a culturilor si lipsei irigatiilor, ceea cea condus la randamente scazute la majoritatea culturilor”, potrivit INS.…