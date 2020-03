Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis contribuie la campania de informare cu privire la masurile necesare prevenirii raspandirii coronavirusului. Acesta distribuie pe pagina sa de Facebook si pe contul de Twitter un material video cu informatii in acest sens.Președintele Klaus Iohannis a lasat miercuri…

- Italia a anunțat inchiderea tuturor școlilor și universitaților din cauza raspandirii coronavirusului, deoarece numarul morților in toata țara a crescut la 79. Guvernul a ordonat inchiderea salilor de clasa din toata țara pana la jumatatea lunii martie, a informat agenția de știri Ansa. Școlile și universitațile…

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-in a declarat marti "razboi" coronavirusului, iar agentiile guvernamentale se afla in stare de alerta permanenta, in conditiile in care in tara au fost raportate aproape 5.000 de cazuri de imbolnaviri, relateaza AFP, conform agerpres.ro. Coreea de Sud a inregistrat…

- Guvernul italian pregateste un decret prin care toate competitiile sportive din zonele afectate sa se desfasoare cu portile inchise din cauza cresterii numarului de cazuri de infectare cu coronavirus, informeaza gazzetta.it, potrivit news.ro.In doar cateva zile, Italia a devenit a treia tara…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Italiana ca Guvernul italian a decretat starea de urgenta in urma riscului sanitar produs de aparitia unor noi cazuri de infectie cu COVID 19 coronavirus concentrate indeosebi…

- Vicepremierul Raluca Turcan a afirmat ca alegerile anticipate sunt așteptate de toata lumea, inclusiv de mediul de afaceri și de catre partenerii instituționali. Ea a precizat ca economic raspunde pozitiv la declanșarea anticipatelor și masurile adoptate de Guvernul PNL.Redam integral postarea…

- PSD solicita Ministerului Sanatatii si Guvernului sa ia masurile necesare pentru preintampinarea raspandirii coronavirusului din China, inclusiv prin campanii de informare a populatiei privind masurile de protectie si prevenire. "PSD someaza Ministerul Sanatatii si Guvernul Romaniei sa ia in serios…