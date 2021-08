Stiri pe aceeasi tema

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, medicul Raed Arafat, afirma ca nu se pune problema introducerii obligativitatii vaccinarii anti-COVID pentru unele sectoare, insa sustine, in ceea ce priveste sectorul sanitar, ideea ca angajatii sa se testeze pe banii lor, pe motiv ca "nu e normal…

- Situația calatoriilor este delicata in plin sezon al vacanțelor. Romanii nevaccinați sunt cei mai afectați, dar incertitudinile și teama ca vor avea probleme la intrarea in țarile de destinație dar și la intoarcere ii ține in ”tensiune” și pe cei care și-au facut vaccinul. Comitetul Național pentru…

- Incepand de joi intra in vigoare, in Romania, alte masuri de relaxare a restrictiilor impuse de pandemia de coronavirus. Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a anuntat saptamana trecuta ca, incepand cu data de 1 iulie, numarul persoanelor care pot participa la evenimente private…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat, miercuri, ca in cadrul sedintei de guvern a fost adoptata o ordonanta de urgenta prin care au fost aduse modificari legii 307/2006, privind apararea impotriva incendiilor, astfel ca procedura de obtinere a avizului de securitate…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat, miercuri, ca in cadrul sedintei de guvern a fost adoptata o ordonanta de urgenta prin care au fost aduse modificari legii 307/2006, privind apararea impotriva incendiilor, astfel ca procedura de obtinere a avizului de securitate…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat, miercuri, ca in cadrul sedintei de guvern a fost adoptata o ordonanta de urgenta prin care au fost aduse modificari legii 307/2006, privind apararea impotriva incendiilor, astfel ca procedura de obtinere a avizului de securitate…

- Raed Arafat, Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, a anunțat azi ca incepand de la data de 1 iulie, numarul persoanelor care pot sa participe la evenimente private, precum nunți și botezuri, a fost marit la maximum 150 in exterior sau 100 in interior. Reguli nunți și botezuri de la 1 iulie…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a actualizat vineri lista tarilor cu risc epidemiologic ridicat, pe coduri – verde, galben si rosu. Cei care intra in Romania din țarile aflate in zonele galbena și roșie stau 14 zile in carantina, cu excepția celor vaccinați. De asemenea, pentru…