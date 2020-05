Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au emis vineri noi reguli pentru acordarea de vize jurnalistilor chinezi, informeaza Reuters. Incepand de luni, acestia nu vor mai primi vize decat pe 90 de zile, cu posibilitate de prelungire, in locul celor pe termen nelimitat. Pana acum, vizele trebuiau reinnoite doar in cazul transferului…

- Liderii Uniunii Europene considera ca amplificarea tensiunilor intre China si SUA genereaza probleme si submineaza cooperarea multinationala larga de care este nevoie pentru a lupta impotriva pandemiei de COVID-19. ”Asistam la niveluri ridicate de tensiuni, strategice, economice, politice, crescand…

- Totul a plecat de la afirmațiile liderilor americani ca noul coronavirus provine de la un laborator din orașul chinez din Wuhan, leaganul pandemiei. „Nu am primit date sau dovezi specifice de la guvernul Statelor Unite cu privire la originea suspectata a virusului, deci raman speculative pentru noi”,…

- China a publicat o animație scurta denumita „A fost odata un virus” in care ia in deradere raspunsul Statelor Unite la pandemia COVID-19 folosindu-se de figurine de tip Lego pentru a reprezenta cele doua țari, potrivit Reuters.​ In animația postata online de catre Xinhua, agenția de presa oficiala a…

- Ministerul de Externe de la Beijing le-a recomandat marti cetatenilor chinezi sa evite calatoriile in tari cu risc ridicat in pandemia cauzata de noul coronavirus, in contextul in care controalele la sosire pe aeroporturile din China au fost inasprite, transmite Reuters. Cetatenii chinezi ar trebui…

- China a condamnat marti reducerea numarului de jurnalisti chinezi acreditati in SUA, amenintand ca va lua contramasuri, neprecizate deocamdata, impotriva Washingtonului, informeaza AFP potrivit Agerpres. Ca raspuns la restrictiile impuse presei straine in China, Washingtonul a anuntat luni ca numarul…

- Un oficial chinez de top a recunoscut vineri ca noul coronavirus este o provocare profunda pentru țara, dar a aparat gestionarea epidemiei de catre administratia de la Beijing.Într-un amplu interviu acordat Reuters, la Berlin, consilierul de stat Wang Yi, care este și ministru de externe…