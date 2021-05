Stiri pe aceeasi tema

- Paștele ortodox va avea lor pe 2 aprilie 2021, in vreme ce Paștele catolic se celebreaza pe 4 aprilie. Cum Sarbatorile Pascale sunt un prilej minunat de a transmite cele mai bune ganduri, ți-am pregatit o serie de mesaje și SMS de Paște.

- DOCUMENT| NOI REGULI de Paștele ortodox 2021 și 1 mai: Circulația persoanelor, PERMISA, pana la ora 5 dimineața. Hotararea CJSU Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a dispus un nou set de reguli, pentru perioada Paștelui, astfel, circulația persoanelor in intervalul orar 20:00 – 05:00 va fi…

- Circulația in noaptea de Inviere va fi permisa pana la ora 5.00, iar magazinele vor ramane deschise pana la ora 20.00 vineri, inainte de Paște. Este propunerea pe care premierul Florin Cițu a inaintat-o catre CNSU. „Propuneri importante pe care le transmit astazi CNSU – pentru cei care vor merge la…

- Premierul Florin Cițu a anunțat ca va propune astazi, 8 aprilie, Comitetului Național pentru Situații de Urgența (CNSU), al carui președinte este, mai multe masuri inaintea Paștelui. Florin Cițu a scris pe Facebook ca propunerile pe care le va inainta catre CNSU, in vederea sarbatorii Paștelui, sunt…

