Reguli de circulație în Turcia. Ce trebuie să știe șoferii care ajung aici In calitate de turist care calatorește in orice țara straina, ar trebui sa cunoașteți regulile de baza și reglementarile de conducere daca intenționați sa conduceți atunci cand calatoriți. Acest lucru va evita posibilitatea de a fi oprit de catre autoritațile locale care pot pune amenzi și penalitați in timpul calatoriei dumneavoastra. Majoritatea țarilor au ai mult sau mai puțin aceleași reguli și reglementari rutiere. Cu toate acestea, puteți afla cu ușurința legile lor rutiere care va pot face in mod semnificativ calatoria mai ușor de gestionat. Din acest motiv, atunci cand va aflați in aceasta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca declara ca nu ar trebui sa ne ingrijoreze deloc rezoluția adoptata de Parlamentul Olandei, prin care este refuzat, din nou, accesul Romaniei la Spațiul Schengen. Șeful Executivului se rezuma sa spuna ca „Romania a facut totul”, deși olandezii susțin ca „totul trebuie urmarit…

- Xonia locuiește acum cu chirie in București. In urma cu ceva vreme, artista și-a vandut apartamentul, caci a locuit cu fostul iubit in America, și a investit banii in cariera ei artistica. Intr-un interviu pentru playtech.ro , ea a spus ca nu se gandește sa faca acum o investiție, mai ales ca in curand…

- In ziua de 29 septembrie, la ora 14:32:38 (ora locala a Romaniei), s-a produs in Bulgaria un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.3, la adancimea de 10km.Seismul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 55km E de Sofia, 87km NV de Plovdiv, 178km S de Craiova, 184km E de Nis, 203km SV de Ruse, 226km…

- Bulgaria și Romania au convenit asupra unui al treilea pod peste Dunare ce va fi construit langa Ruse-Giurgiu, potrivit publicației bulgare 24 Chasa . Astfel, intre cele doua țari va fi semnat un acord, iar intr-un alt document, vor reglementa angajamentele pentru implementarea proiectului Fast Danube…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru cei care planuiesc sa calatoreasca in Bulgaria sau sa tranziteze teritoriul acestui stat catre Grecia sau Turcia pe perioada lunii august. Ministerul Afacerilor Externe recomanda celor care intenționeaza sa calatoreasca in…

- Social MAE recomanda turiștilor romani sa foloseasca toate punctele de frontiera bulgare deschise circulației / Turnu Magurele – Nikopol (ferry) și Zimnicea – Svishtov (ferry) funcționeaza intre orele 08.00 – 20.00 august 1, 2022 10:33 Ministerul Afacerilor Externe recomanda cetațenilor…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie cu recomandari utile in privinta trecerii frontierelor bulgare pentru acest sezon turistic estival. Astfel, persoanele care calatoresc in Bulgaria sau tranziteaza acest stat pentru a ajunge in Grecia sau Turcia sunt sfatuite sa…

- Bistrițenii care au ales sa plece in concedii in perioada sezonului estival, vor fi intampinați de așteptari infernale in majoritatea vamilor care devin tot mai aglomerate. Turiștii care se indreapta spre plajele din Grecia și Bulgaria trebuie sa se inarmeze cu rabadre. Trecerea prin vamile: Calafat,…