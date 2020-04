Stiri pe aceeasi tema

- Primarul comunei Spulber, Vasile Rusu, a incetat din viața in aceasta dimineața. Acesta a murit la Spitalul de Neurochirurgie din Galati, dupa ce luni a suferit un accident vascular cerebral. Edilul PSD avea 69 de ani și a condus administratia din Spulber vreme de 15 ani, mai exact din anul 2005, odata…

- Primarul comunei Spulber, Vasile Rusu, a fost internat azi la Spitalul Județean de Urgența „Sf. Pantelimon“ Focșani, dupa ce ar fi suferit un atac vascular cerebral. Incidentul a avut loc azi in jurul orei zece. Primarul Vasile Rusu se afla cu mai mulți colegi din primarie in curtea instituției, cand…

- Monica Macovei nu mai este in Parlamentrul European de anul trecut, asta insa nu l-a impiedicat pe Horia Sulea, primarul Florestiului, cea mai mare comuna din Romania, sa „combata” pe Facebook pentru scoaterea din Parlamentul European a fostei europarlamentare. Edilul a semnat o petitie in acest sens,…

- Ana Maria Tacu, fost director al societatii Primariei Panciu, Duspi Serv, a fost retinuta ieri, in dosarul in care saptamana trecuta a fost retinut si apoi arestat preventiv si Iulian Nica, primarul Orasului Panciu. Retinerea acesteia a fost facuta pentru o perioada de 24 de ore, urmand ca maine sa…

- Dragi locuitori ai comunei Reghiu In ultima perioada ne confruntam cu o situație nemaiintilnita și speram sa trecem cu bine si cat mai repede peste ea. Insa, ca sa limitam pe cat cu putința raspandirea virusului, trebuie sa stam acasa, in casa, si sa respectam neaparat regulile de igiena. Nu este…

- Politistii de la Politia Orasului Panciu, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Panciu, au perchezitionat astazi, locuinta primarului Iulian Nica in dosarul in care s-au mai facut perchezitii si saptamana trecuta la sediul primariei. Potrivit unor surse oficiale,…

- Primaria Slobozia Bradului va reabilita drumul comunal DC 169 din localitate. Licitația a fost caștigata de societatea Vega 93 Galați care va realiza servicii de proiectare tehnica și execuție lucrari pentru proiectul de investiții „Reabilitare drum comunal DC 169 in com. Slobozia Bradului, jud. Vrancea”.…