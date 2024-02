Reglementări privind închirierea în regim turistic aspecte legale și fiscale In ultimii ani, Romania a cunoscut o expansiune semnificativa a turismului, atat la nivel intern cat și internațional. Aceasta tendința a stimulat interesul proprietarilor de imobile de a-și oferi proprietațile spre inchiriere in regim turistic. Aceasta forma de activitate economica, pe langa avantajele financiare evidente, presupune insa și asumarea unor responsabilitați specifice, reglementate de un cadru juridic și fiscal strict. Scopul acestui articol este de a furniza o imagine de ansamblu asupra acestui cadru, un avocat Cluj evidențiind principalele aspecte legale și fiscale ce trebuie luate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

