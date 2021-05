Regizorul Tim Burton va filma noul serial "Familia Addams" în România Cineastul american Tim Burton va filma în mai multe zone din România serialul &"The Addams Family&" (Familia Addams), o productie MGM Television si Netflix.



În octombrie 2020, a fost anuntat ca Burton, nominalizat la Oscar pentru &"Corpse Bride&" si &"Frankenweenie&", pregateste un serial live-action &"Familia Addams/ Addams Family&", dezvoltat de MGM Television.



Scenariul va fi scris de Alfred Gough si Miles Millar, creatorii &"Into the Badlands&", care vor fi coordonatori si producatori executivi, iar Tim Burton va regiza si va fi producator executiv.



Acesta… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…



