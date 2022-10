Stiri pe aceeasi tema

Razboiul din Ucraina a scos la lumina dependenta UE de combustibilii fosili rusesti insa o conducta petroliera conceputa ca un rival iugoslav la infrastructura sovietica ar putea ajuta Croatia sa devina un castigator din criza energetica europeana, informeaza Financial Times, potrivit Agerpres.…

Expozitia „Stefan Popescu. Povestea calatoriilor", curatoriata de dr. Elena Olariu la Art Safari, este cea mai ampla de pana acum din Romania. Cei care poarta numele pictorului - Popescu, vor putea achizitiona, online, doar pe 5 octombrie, bilete cu 50% reducere pentru a vizita expozitiile de la…

Papa Francisc pleaca marti pentru o vizita de trei zile in Kazahstan unde va participa la cel de-al VII-lea Congres al liderilor religiilor mondiale si traditionale, relateaza dpa si AFP, potrivit Agerpres.

David Popovici a cucerit medalia de aur la proba de 100 m liber, la Campionatul Mondial de inot juniori de la Lima.

Fostul premier Ludovic Orban comenteaza acid episodul petrecut pe coasta Dalmației acolo unde prim-ministrul maghiar Viktor Orban a fost la un pas sa se scufunde cu barca.

Marele campion brazilian Leandro Lo a fost impuscat mortal intr-un club din Sao Paulo. Tragedia s-a petrecut pe fondul unui conflict spontan dintre sportiv si un politist aflat in timpul liber. Desi a fost transportat de urgenta la spital, Lo nu a supravietuit.

O continuare a thriller-ului psihologic "Joker" premiat cu Oscar, care il are in centru pe unul dintre cei mai cunoscuti raufacatori din benzile desenate, va fi lansata in cinematografe pe 4 octombrie 2024, a declarat miercuri un purtator de cuvant al Warner Bros., scrie Reuters, potrivit news.ro.…

Dupa ce Vladimir Putin pare ca a ințeles ca razboiul cu Ucraina nu poate fi caștigat așa cum a sperat la inceputul invaziei, liderul de la Kremlin s-ar pregati sa faca anunțul triumfal.