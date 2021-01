Regizorul Noah Baumbach va ecraniza romanul ''White Noise'', al scriitorului american Don DeLillo

Stiri pe aceeasi tema

- Sarah Fuller a devenit prima femeie care a jucat intr-un meci Power 5 - nivelul de elita al fotbalului american universitar. Fuller, in varsta de 21 de ani, a jucat pentru Vanderbilt Commodores intr-o partida disputata impotriva Missouri Tigers din orasul Columbia. Sarah Fuller a fost chemata…

- The Minister of National Defence, Nicolae Ciuca, on Thursday congratulated, at Mihail Kogalniceanu, the Romanian and American soldiers for "managing to carry out in a very short time a very important exercise" - Rapid Falcon -, adding that "some time ago" it was difficult to conceive that such an…

- Doctorul Anthony Fauci, consilierul pentru coronavirus de la Casa Alba, a declarat joi ca un vaccin pentru a pune capat pandemiei este acum la orizont, dar a avertizat ca este posibil sa nu fie suficient pentru a ajuta la eradicarea bolii, noteaza CNBC.Principalul expert american in boli infecțioase…

- Pelicula ''Let Him Go'', distribuita de Focus Features, a reusit sa scoata intr-o oarecare masura din amortire box-office-ul nord-american, obtinand incasari estimate la 4,1 milioane de dolari in primul sau weekend de proiectii pe marile ecrane, informeaza Reuters. In aceste vremuri…

- Un judecator american a transmis miercuri ca vrea sa se asigure ca sunt livrate toate buletinele de vot ramase nenumarate in alegerile extrem de stranse din SUA si i-a cerut directorului Postei, Louis DeJoy, sa raspunda la intrebarile despre motivele pentru care serviciile postale nu au respectat…

- Potrivit Variety, lungmetrajul a avut cei mai multi spectatori in Dallas si in statul New York, chiar daca cinematografele din metropola sunt inca inchise. Regizat de Jacob Chase, cu Gillian Jacobs si John Gallagher Jr. in distributie, „Come Play" are in centru doi parinti care incearca sa isi protejeze…

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, a sosit luni la New Delhi, prima etapa a turneului sau diplomatic in patru tari din Asia, pentru convorbiri centrate, potrivit lui, asupra "amenintarilor" din partea Chinei, informeaza AFP, citata de AGERPRES.Pompeo si ministrul american al apararii,…

- Guvernul american da marți in judecata compania Google. Departamentul american al Justitiei acuza gigantul din domeniul tehnologiei de incalcarea legislatiei concurentei, relateaza Reuters.