- Lungmetrajul „The Irishman” al lui Martin Scorsese, cu Robert De Niro, Al Pacino si Joe Pesci in distributie, a fost vizionat de 26,4 milioane de utilizatori Netflix in prima saptamana de la debut.

- Lungmetrajul "The Irishman", regizat de Martin Scorsese, a fost desemnat cel mai bun film al anului de National Board of Review, o prestigioasa asociatie de critici din New York cu o vechime de peste un secol, ale carei trofee deschid in mod traditional noul sezon al premiilor decernate de industria…

- Netflix a lansat noi imagini si trailerul final pentru drama „The Irishman“, filmul regizat de Martin Scorsese si care ii are in rolurile principale pe actorii Robert De Niro, Al Pacino si Joe Pesci.

- Robert De Niro recunoaste ca este ingrijorat ca imbatraneste. In noul film Netflix, „The Irishman“, noile tehnologii de modificare faciala il ajuta pe actor sa arate cu zeci de ani mai tanar, relateaza dpa. Robert De Niro joaca alaturi de Al Pacino si de Joe Pesci in filmul regizat de Martin Scorsese,…

- Robert De Niro a marturisit ca a lucra impreuna cu Al Pacino si Joe Pesci la cel mai recent film al lui Martin Scorsese a fost ''ceea ce ne-am dorit dintotdeauna'', relateaza luni Press Association, potrivit Agerpres.''The Irishman'', o elegie cu gangsteri, il reuneste pe regizorul laureat…

