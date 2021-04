Regizorul Erwin Șimsensohn, fata in fata cu evaluatorii managementului…

Consiliul Judetean Constanta a facut public rezultatul evaluarii anuale pentru Erwin Simsensohn, director al Teatrului de Stat din Constanta, pentru anul 2020 In prima etapa ndash; analiza raportului anual de activitate ndash; nota obtinuta a fost 8.93 iar in a doua etapa ndash; sustinerea raportului anual de activitate de catre manager in cadrul unui interviu ndash; nota obtinuta a fost 8.7. Nota finala obtinuta de Erwin Simsensohn este 8,82 La evaluarea precedenta, managerul TSC obtinuse nota ...