Naomi Kawase, una din cele mai importante voci ale cinemaului mondial din ultimii 20 de ani, va ajunge pentru prima data in Romania la Festivalul Internațional de Film Independent ANONIMUL, care se va desfașura intre 14 și 20 august la Sfantu Gheorghe, in Delta Dunarii. Regizoarea de origine japoneza a debutat fulminant cu „Suzaku”, film cu care a obținut Premiul Camera d’Or la Festivalul de Film de la Cannes in 1997, devenind cel mai tanar cineast distins cu acest premiu, la numai 27 de ani. Inainte de debutul sau in ficțiune, a regizat o serie de scurtmetraje și filme documentare in care a…