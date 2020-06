Stiri pe aceeasi tema

- Academia americana de film (AMPAS), forul care acorda premiile Oscar, a anuntat miercuri rezultatele alegerilor anuale pentru consiliul guvernatorilor, care cuprinde acum un numar record de femei si persoane de culoare.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 72: M..E starea de…

- Dictionarul de referinta american Merriam-Webster isi va modifica definitia cuvantului rasism la sugestia unei tinere femei de culoare care a dorit o mai buna reflectare a influentei sale asupra populatiilor vizate, relateaza miercuri agentia AFP, citata de Agerpres.

- Lumea cinematografiei si a televiziunii, Academia care decerneaza premiile Oscar condamna actele de rasism dupa moartea lui George Floyd in timpul unei arestari, anunța news.ro."Vietile persoanelor de culoare conteaza". America striga acest mesaj din 25 mai, data mortii lui George Floyd, cetatean…

- Principalele studiouri si companii de productie de la Hollywood - precum Netflix, Disney si Warner Bros.- alaturi de Academia care decerneaza premiile Oscar si de celebritati din industria de divertisment au condamnat luni actele de rasism din Statele Unite, exprimandu-si solidaritatea cu miscarea…

- Gala premiilor Oscar din 2021 ar putea fi amanata cu patru luni pentru a permite filmelor ale caror lansari au fost amanate din cauza pandemiei de COVID-19 sa devina eligibile pentru a fi nominalizate anul viitor la aceste trofee decernate de Academia de film americana, informeaza contactmusic.com.Ceremonia…

- Academia americana de film a anuntat marti ca modifica regulile de eligibilitate pentru premiile Oscar, din cauza pandemiei de Covid-19. Consiliul guvernatorilor a cazut de acord ca, pentru moment, nu mai este necesar ca un film sa ruleze timp de sapte zile in cinematografele din zona Los Angeles pentru…

- Platforma Netflix si regizoarea Ava DuVernay au obtinut respingerea procesului in care o companie le acuza de calomnie, potrivit Variety, scrie News.ro.In octombrie 2019, compania si regizoarea au fost date in judecata de firma John E. Reid and Associates care a initiat o controversata tehnica…