- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a anuntat miercuri ca pana acum nu a primit nicio cerere de autorizare pentru vaccinul rusesc Sputnik V impotriva COVID-19, dezvoltat de Institutul rus Gamaleia, relateaza Reuters.

- Vaccinul anti-COVID-19 de la Johnson & Johnson urmeaza sa fie autorizat in Europa pana in martie de catre Agenția Europeana a Medicamentului. Anunțul a fost facut de Massimo Scaccabarozzi, director la Janssen Italia, o filiala a grupului american Johnson & Johnson, dupa cum arata Reuters , citat de…

- „Astazi (vineri, 29 ianuarie - n.red.), OGYEI (autoritatea ungara pentru medicamente) a emis aprobarea de a utiliza si vaccinul Sinopharm, asa ca dupa Pfizer, Moderna, AstraZeneca si vaccinul rusesc Sputnik, putem conta si pe vaccinul Sinopharm”, a declarat in cadrul unui briefing Cecilia Muller, sefa…

- Compania americana Johnson & Johnson va depune cel mai probabil în luna februarie o cerere pentru aprobarea vaccinului sau anti-COVID-19 în Uniunea Europeana, anunța Reuters citând un europarlamentar al Partidului Popular European.„Comisarul european pentru sanatate…

- Ungaria nu va mai folosi vaccinul rusesc anti-COVID-19, deoarece considera ca Rusia nu detine suficiente capacitati de productie a vaccinului, a declarat joi seful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban, transmite Reuters, citata de Agerpres. Țara va cumpara vaccinuri anti-COVID-19 fie prin intermediul…

- Vaccinul impotriva COVID dezvoltat de Pfizer și BioNTech va putea primi autorizarea in UE pana la finalul anului, in vreme ce serul celor de la Moderna va putea primi unda verde la inceputul lui 2021, ceea ce inseamna ca debutul campaniei de vaccinare in statele membre va avea loc cel mai devreme in…

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a anuntat astazi ca va organiza pana la sfarșitul anului o reuniune extraordinara pentru a decide soarta comercializarii vaccinului anti-Covid-19 dezvoltat de companiile Pfizer si BioNTech, transmite AFP, citata de agerpres . „Daca informatiile prezentate sunt…