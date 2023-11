Stiri pe aceeasi tema

- Șefii tuturor agențiilor importante ale ONU au publicat o declarație comuna in care iși exprima indignarea fața de bilanțul pierderilor de vieți in randul civililor din Gaza și cer „incetarea imediata a focului in scop umanitar” in conflictul dintre Israel și Hamas

- Duminica, Papa Francisc a reiterat apelurile sale la incetarea luptelor intre Israel și Hamas, la eliberarea ostaticilor luați de teroriștii Hamas in Gaza și la multiplicarea ajutoarelor umanitare pentru civilii din Gaza aflați intr-o situație foarte grava. „Eu voi continua sa ma gandesc la grava situație…

- Statele Unite nu sustin apelurile actuale pentru incetarea focului in conflictul dintre Israel si Hamas, a anuntat Casa Alba, adaugand ca ar trebui luate in considerare, in schimb, "pauzele" pentru a face posibil ca ajutorul umanitar sa ajunga in Gaza, relateaza AFP, citat de Agerpres."Nu credem…

- Președintele SUA, Joe Biden, a declarat luni ca orice discuție despre o incetare a focului in Gaza ar putea avea loc doar daca Hamas va elibera toți ostaticii capturati de Israel in atacul din 7 octombrie.

- Discutii privind incetarea focului in conflictul dintre Israel si Hamas vor fi posibile doar dupa eliberarea tuturor ostaticilor detinuti de miscarea islamista palestiniana, a afirmat luni presedintele american Joe Biden, transmite AFP, potrivit agerpres.ro. “Ostaticii trebuie eliberati, apoi putem…

- Cel putin o suta de protestatari au ocupat miercuri o cladire a Congresului SUA pentru a cere alesilor si administratiei presedintelui Joe Biden sa faca presiuni pentru o incetare a focului in Fasia Gaza, bombardata de Israel dupa atacul Hamas din 7 octombrie, relateaza AFP.

- Casa Alba a anuntat ca presedintele american Joe Biden isi amana calatoria planificata pentru miercuri in Iordania, transmite AFP. De asemenea, presedintele Statelor Unite transmite „profunde condoleante” victimelor „exploziei spitalului” din Gaza, conform sursei citate. Acest anunt survine dupa ce…

- Ambasadorul Rusiei la Natiunile Unite a cerut vineri o „incetare a focului” in Fasia Gaza si Israel, in timp ce da vina pe Statele Unite pentru conflictul in curs. Proiectul de rezolutie al Rusiei, prezentat Consiliului de Securitate, solicita o incetare „imediata” a focului si eliberarea in siguranta…