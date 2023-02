Regina Margareta a II-a a Danemarcei a descris, intr-un interviu publicat vineri, 17 februarie, ca a fost marcata de privirea lui Vladimir Putin in timpul celor doua intalniri pe care le-a avut cu liderul rus, transmite DPA, citata de Agerpres. Suverana, in varsta 82 de ani, l-a intalnit pe Putin in timpul unei vizite de stat in Rusia, in 2011, si din nou in 2014, la comemorarea a 70 de ani de la debarcarea aliatilor din Normandia in al Doilea Razboi Mondial. Intr-un interviu acordat saptamanalului danez Weekendavisen, Margareta a II-a a marturisit ca s-a gandit ca Putin nu este un om placut,…