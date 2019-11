Stiri pe aceeasi tema

- Meghan Markle, printul Harry, Kate Middleton si printul William vor aparea intr-o reclama televizata care va promova campania „Fiecare minte conteaza/ Every Mind Matters“, lansata de Serviciul de Sanatate Publica din Anglia si de Serviciul National de Sanatate.

- Meghan Markle se simte „descurajata” de standardele impuse de cumnata sa, Kate Middleton, mai ales ca cele doua ducese sunt comparate in continuu de presa britanica. Inca de cand Prințul Harry a anunțat public ca are o relație cu actrița americana Meghan Markle, oamenii au inceput sa o compare pe aceasta…

- In 2018, Meghan Markle se afla in topul fruntas al celor mai populare figuri regale din Marea Britanie. Anul acesta, insa, Ducesa de Sussex a fost propulsata mult mai jos in clasament. Kate Middleton este in topul celor mai populare figuri regale din Marea Britanie! I-a luat fata lui Meghan Markle Se…