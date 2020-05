Stiri pe aceeasi tema

- In 1978, dictatorul roman Nicolae Ceaușescu a ajuns in Marea Britanie intr-o vizita istorica. Era pentru prima oara cand un șef de stat comunist vizita țara. Dar un nou documentar regal a dezvaluit ca Majestatea Sa nu a fost foarte incantata de faptul ca a trebuit sa-i intalneasca pe lider și pe soția…

- Carantinata exact ca supușii sai, dar in confortul unui castel, regina Marii Britanii iși conduce viața dupa o rutina destul de stricta, pe care o jurnalista, corespondent in Regatul Unit al publicației americane Business Insider, a avut curiozitatea s-o incerce. Mikhaila Friel a urmat intocmai programul…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii se va adresa duminica natiunii in legatura cu epidemia de COVID-19. „Majestatea sa Regina a inregistrat un mesaj special catre Regatul Unit si Commonwealth in legatura cu epidemia de coronavirus. Mesajul televizat va fi transmis duminica, 5 aprilie, la ora 08.00…

- Vizita de stat in Regatul Unit a imparatului Japoniei, prevazuta in aceasta primavara, a fost amanata din cauza epidemiei de coronavirus, a anuntat joi Palatul Buckingham printr-un comunicat preluat de AFP. Imparatul Naruhito urma sa fie insotit de sotia sa, imparateasa Masako. Ar fi fost…

